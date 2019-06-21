Футбол
«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и КоутиньоSoccer.ru 06:23
ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также "Барселона" готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или Самюэля Умтити.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
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Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
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Политика
Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.
Обновлено в 15:44
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Обновлено в 15:45
Политика
Порошенко назвал цель его партии на выборах в Верховную раду
Бывший украинский президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что его партия пойдет на досрочные выборы в Верховную раду для того, чтобы защитить государство и демократию.
Обновлено в 18:42
Общество
Владивостокцы отстаивают сквер, в котором хотят построить две высотки
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Обновлено в 19:38
Транспорт
Пробка длиною в год: кто, когда и за сколько отремонтирует Крупский мост в Твери
В пятницу, 21 июня, была официально завершена процедура выбора подрядчика, который займется капитальным ремонтом Крупского моста в Твери.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено в 04:54
Экономика
Траты на женский «пляжный набор» за год снизились в РФ на 5% - 5,55 тыс руб - исследование
Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
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Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Авто
Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа
Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.
Обновлено в 08:00
Политика
Президент Грузии назвала Россию «врагом и оккупантом»
Глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в интересе обеспечивать внутреннее противостояние в стране.
Обновлено в 00:32
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
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Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
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Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
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Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51