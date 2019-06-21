«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и КоутиньоSoccer.ru 06:23

ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также "Барселона" готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или Самюэля Умтити.

«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

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