Футбол
«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и КоутиньоSoccer.ru 06:23
ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также "Барселона" готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или Самюэля Умтити.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
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