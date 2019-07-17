«Барселона» выдвинула новое предложение по форварду ПСЖ Неймару. Как пишет AS, каталонцы готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро, а также отдать Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле. В свою очередь, руководство «ПСЖ» хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.

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«Барселона» предложила ПСЖ за Неймара 40 млн евро и двух игроков

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