Футбол

«Барселона» предложила ПСЖ за Неймара 40 млн евро и двух игроковСпорт день за днем вчера в 03:24

«Барселона» выдвинула новое предложение по форварду ПСЖ Неймару. Как пишет AS, каталонцы готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро, а также отдать Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле. В свою очередь, руководство «ПСЖ» хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.
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