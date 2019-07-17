Футбол
«Барселона» предложила ПСЖ за Неймара 40 млн евро и двух игроковСпорт день за днем вчера в 03:24
«Барселона» выдвинула новое предложение по форварду ПСЖ Неймару. Как пишет AS, каталонцы готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро, а также отдать Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле. В свою очередь, руководство «ПСЖ» хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.
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«Барселона» предложила за Неймара 40 млн и Ракитича с Коутинью, ПСЖ отказался
Спорт день за днем03:41
Новое предложение «Барселоны» по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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