Футбол
«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евроSports.ru 03:16
«Барселона» намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье. По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.
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Новое предложение «Барселоны» по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
«Барселона» предложила за Неймара 40 млн и Ракитича с Коутинью, ПСЖ отказался
Спорт день за днем03:41
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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