Футбол

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроковSport24.ru 14:38

«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» 27-летнего бразильского нападающего Неймара. По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара

Советский спорт14:17

«Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «Спартак» — в обзоре событий дня

Чемпионат17:30

СМИ: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и двух игроков на выбор

Матч ТВ14:22

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Sport24.ru14:38

Sky Sports: «Барселона» предлагает «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара

Спорт-Экспресс14:01

МЮ, «Барселону» и «Ювентус» пытаются обмануть

Soccer.ru13:45

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор

Sports.ru12:14
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Обновлено вчера в 12:22
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Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
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Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Армия и оружие

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Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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