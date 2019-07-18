«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» 27-летнего бразильского нападающего Неймара. По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Общество Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев Временно исполняющий губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для жителей города.

Авто BMW готовит новое поколение 4-Series BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гаджеты Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.

Технологии Oppo займется разработкой смартфонов в 250-метровой стеклянной башне Ожидается, что после завершения строительства он обеспечит работой пять тысяч сотрудников, занимающихся исследованиями и разработкой.

Происшествия В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.

Политика Суд продлил арест украинских моряков Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".

Футбол Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Наука Смогут ли роботы обрести душу: эмоциональный ИИ В обывательском представлении искусственный интеллект никогда не сможет приблизиться к человеческой эмоциональности из-за нашей особой душевной организации, которую невозможно трансплантировать в машину.

Экономика Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к «Открытию» на ₽9,5 млрд Арбитражный суд Москвы отклонил иск "IQG управление активами" — управляющей компании негосударственного пенсионного фонда "Сафмар" — к банку "ФК Открытие" как к правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям "Открытия Холдинг" на 9,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ФК Открытие".

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Армия и оружие В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.

Армия и оружие M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Шоу-бизнес Нюша с семьей переехала в загородный дом Видимо, пополнение в семействе мотивировало певицу и ее супруга переехать из городской квартиры в загородный дом.