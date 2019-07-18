Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроковSport24.ru 14:38
«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» 27-летнего бразильского нападающего Неймара. По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
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Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
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Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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В обывательском представлении искусственный интеллект никогда не сможет приблизиться к человеческой эмоциональности из-за нашей особой душевной организации, которую невозможно трансплантировать в машину.
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Экономика
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Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
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Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
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Политика
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В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского производства установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
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Армия и оружие
В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57
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Армия и оружие
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Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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