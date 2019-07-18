«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» 27-летнего бразильского нападающего Неймара. По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

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