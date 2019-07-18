Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроковSport24.ru вчера в 14:38
«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» 27-летнего бразильского нападающего Неймара. По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара
Советский спортвчера в 14:17
Sky Sports: «Барселона» предлагает «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара
Спорт-Экспрессвчера в 14:01
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
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