Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Барселона» предложила «ПСЖ» 170 миллионов евро за Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Le Parisien. По информации СМИ, каталонцы предложили парижанам 170 миллионов евро за 27-летнего бразильца. В штаб-квартире «ПСЖ» в данный момент проходит встреча между представителями французской команды и «Барселоны».
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