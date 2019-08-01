Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» предложила «ПСЖ» 170 миллионов евро за Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Le Parisien. По информации СМИ, каталонцы предложили парижанам 170 миллионов евро за 27-летнего бразильца. В штаб-квартире «ПСЖ» в данный момент проходит встреча между представителями французской команды и «Барселоны».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель «Реала» находится в Париже и ждет срыва переговоров «Барселоны» и «ПСЖ»
Sportbox.RUвчера в 14:33
«Барселона» сохраняет оптимизм после первого раунда переговоров с «ПСЖ» по Неймару
Sport.ruвчера в 13:30
Директор «Барселоны» заявил, что его команда стала ближе к возвращению Неймара
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Баскетбол
Россия победила Испанию в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2019
Спорт-Экспресс 09:41
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле сняли пародию на «благословение» Лободы
Максим Галкин, муж Примадонны, выложил в Сеть новый ролик, на котором на фоне заката в Юрмале Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пытаюсь спародировать сцену, которая произошла между Аллой Борисовной и Лободой.
NewInform 09:31
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Политика
Владимир Путин провел рабочую встречу с Романом Старовойтом
Обсуждались вопросы социально-экономического развития Курской области, ход реализации нацпроектов.
ТРК Сейм (Курск) 07:47
Политика
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским
Известия 07:32
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Зеленский высказался за присоединение США к «нормандскому формату»
Во время встречи Зеленский выступил с официальным обращением, в котором высказал пожелание о присоединении США к переговорам в «нормандском формате».
Военное дело 09:20
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35
Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Парламентская газета 09:21
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Общество
В Китае уничтожили 180 поддельных такси
Как сообщает китайское агентство «Синьхуа», в Пекине прошла масштабная показательная акция по уничтожению нелегальных автомобилей такси.
Тарантас Ньюс 07:16
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре".
Российская газета 08:13
Энергетика
Индия осталась недовольна «Газпромом»
Индийские власти хотят пересмотреть долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку тот стал слишком дорогим по сравнению с ценами на спотовом рынке.
Lenta.ru 05:58
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1
Коммерсантъ Краснодар 01:47
Политика
В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым
В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
REGNUM 07:08
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17