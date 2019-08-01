Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Le Parisien. По информации СМИ, каталонцы предложили парижанам 170 миллионов евро за 27-летнего бразильца. В штаб-квартире «ПСЖ» в данный момент проходит встреча между представителями французской команды и «Барселоны».

«Барселона» предложила «ПСЖ» 170 миллионов евро за Неймара

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