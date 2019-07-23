Футбольный клуб «Барселона» готовится к переговорам с форвардом Лионелем Месси, где стороны обсудят условия продления контракта до 2023 года. Действующий договор истекает в 2021 году, но каталонцы намерены работать с Месси ещё два сезона, сообщает ESPN.

«Барселона» предложила Месси продлить контракт до 2023 года

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