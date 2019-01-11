Футбол
«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Челси» Виллиану. Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.
Чемпионатвчера в 16:37
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Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Следователи прекратили дело за мемы против студентки Мотузной
Следователи прекратили уголовное дело против студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:04
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Хоккей
Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
NYT узнала о проверке украинской делегации на инаугурации Трампа
Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:19
Путешествия
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля
«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли, первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по этой теме состоялось в четверг», ― приводит ТАСС слова своего источника.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено вчера в 04:08
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Космос
SpaceX завершила установку ракеты для суборбитального полета Starship
Обновлено в 00:18
Экономика
В России на 400 рублей увеличили размер «возрастной» надбавки к пенсии
В России на 442 рубля увеличили размер надбавки к пенсии людям, которые достигли 80-летнего возраста.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Власти создадут «песочницы» для инноваций
Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Минкомсвязи не поддержало закон об арестах за оскорбление власти
Министерство связи не поддержало законопроект о введении административной ответственности за неуважительные высказывания о власти в интернете.
Обновлено в 00:38
Общество
Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать
Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России
Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Самый богатый человек в мире объявил о разводе со своей женой
Богатейший человек на планете, глава компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи.
Обновлено 09 января в 11:28
Экономика
Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Транзит газа в Калининград через Литву будет продолжен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", — подчеркнул Миллер.
Обновлено 09 января в 13:06