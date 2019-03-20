«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де ЛигтаЧемпионат 09:34

«Барселона» ведёт переговоры с «Аяксом» относительно перехода защитника и капитана амстердамской команды Матейса де Лигта в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые сделали нидерландскому клубу предложение по 19-летнему футболисту в размере € 60 млн.

Энергетика Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Общество В России могут вернуться к сезонному переводу времени В России могут вернуться к сезонному переводу времени, позволяющему увеличить световой день.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Общество СМИ: в Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей.

Политика Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской» Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Шоу-бизнес Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Общество Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Политика Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15% 14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.