Футбол
«Барселона» предложила 60 млн евро за де ЛихтаЕвро-футбол.ру 10:12
Каталонская "Барселона" сделала предложение "Аяксу" по трансферу защитника Маттайса де Лихта. По данным Sport.es, "сине-гранатовые" готовы грядущим летом заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов евро.
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