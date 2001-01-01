Футбол

«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де ЛигтаЧемпионат 09:34

«Барселона» ведёт переговоры с «Аяксом» относительно перехода защитника и капитана амстердамской команды Матейса де Лигта в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые сделали нидерландскому клубу предложение по 19-летнему футболисту в размере € 60 млн.
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«Барселона» предложила 60 млн евро за де Лихта

Евро-футбол.ру10:12

«Барселона» готова заплатить «Аяксу» 60 млн евро за де Лигта

Советский спорт09:46

СМИ: «Барселона» предложила 60 миллионов евро за де Лигта

Спорт-Экспресс09:42

«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де Лигта

Чемпионат09:34

«Барселона» сделала предложение по де Лигту

Soccer.ru10:28

«Аякс» будет продавать топ-игроков только в «Барсу». Следующий – де Лигт

Спорт БИЗНЕС Online09:43
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Политика

Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области

Обновлено вчера в 11:00
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Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Общество

В Москве признали памятником архитектуры дом с масками Гермеса

Дом с масками Гермеса на улице Кузнецкий Мост в Москве признали памятником архитектуры, сообщает 20 марта официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 09:56
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Кино

Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:23
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 09:29
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Свой день рождения Надежда Бабкина встретила на сцене

Свой очередной – 69-й – день рождения певица Надежда Бабкина провела на сцене театра «Русская песня», где она приняла участие в спектакле «Калина красная».
Обновлено в 04:06
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Обновлено в 10:15
Гаджеты

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Обновлено в 09:28
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Игры

Google представил облачный игровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
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Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Космос

Российская станция на Венере сможет проработать только три часа

Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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