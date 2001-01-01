Футбол
«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де ЛигтаЧемпионат 09:34
«Барселона» ведёт переговоры с «Аяксом» относительно перехода защитника и капитана амстердамской команды Матейса де Лигта в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые сделали нидерландскому клубу предложение по 19-летнему футболисту в размере € 60 млн.
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Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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