«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» ЛопесаСпорт-Экспресс 05:15

"Барселона" предложила за уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомес 25 миллионов евро, информирует Sport.es. Опция выкупа 22-летнего Гомеса – 50 миллионов евро, но в случае вылета "Сельты" из высшего дивизиона чемпионата Испании сумма уменьшится вдвое.

«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» Лопеса

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