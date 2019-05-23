Футбол

«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» ЛопесаСпорт-Экспресс 05:15

"Барселона" предложила за уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомес 25 миллионов евро, информирует Sport.es. Опция выкупа 22-летнего Гомеса – 50 миллионов евро, но в случае вылета "Сельты" из высшего дивизиона чемпионата Испании сумма уменьшится вдвое.
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«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты»

Sport.ru05:59

«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» Лопеса

Спорт-Экспресс05:15

«Барселона» сделала предложение «Сельте» по трансферу Макси Гомеса

Евро-футбол.ру05:04

«Барселона» предложила € 25 млн за Макси Гомеса, «Сельта» хочет минимум € 40 млн

Чемпионат04:52

«Барселона» купит форварда «Сельты» за €25 млн

Газета.Ru05:48

«Барселона» следит за Макси Гомесом

Еженедельник Футбол05:18

Mundo Deportivo: «Сельта» отклонила первое предложение «Барселоны» по Гомесу

Бомбардир.ру21 мая в 18:24
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Политика

Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая

Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Общество

Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Исполком РФС снял вопрос о рассмотрении изменения лимита на легионеров с повестки сегодняшнего заседания.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

Известно, что жительница Китая, расплатившаяся за авто 66 мешками с мелочью, работает в закусочной.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз

Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри

«Яндекс» в рамках Yet another Conference 2019 (YAC) представил новое устройство — медиаплеер «Яндекс.Модуль».
Обновлено в 06:47
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Политика

В США выпустили «монету» с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская частная компания Bradford Exchange отчеканила жетон, посвященный 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу

Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Здоровье

Росздравнадзор изъял опасные грудные имплантаты в столичной клинике

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изъяла из обращения опасные для здоровья силиконовые грудные имплантаты.
Обновлено в 07:27
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
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Максимилиано Гомес
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий клуба «Сельта» и сборной Уругвая. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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