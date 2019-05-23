Футбол

«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты»Sport.ru 05:59

Гранатово-синие сделали предложение клубу из Виго в размере 25 миллионов евро за игрока из Уругвая. Однако "Сельту" эта сумма не устраивает, в контракте Гомеса есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, клуб же согласен отпустить форварда за 40 миллионов.
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«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты»

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«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» Лопеса

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«Барселона» сделала предложение «Сельте» по трансферу Макси Гомеса

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