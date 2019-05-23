Футбол
«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты»Sport.ru 05:59
Гранатово-синие сделали предложение клубу из Виго в размере 25 миллионов евро за игрока из Уругвая. Однако "Сельту" эта сумма не устраивает, в контракте Гомеса есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, клуб же согласен отпустить форварда за 40 миллионов.
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Mundo Deportivo: «Сельта» отклонила первое предложение «Барселоны» по Гомесу
Бомбардир.ру21 мая в 18:24
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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