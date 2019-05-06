Футбол

Мохамед Салах пропустит матч против «Барселоны»Еженедельник Футбол 07:16

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп кратко сообщил о состоянии нападающего Мохамеда Салаха. Он также рассказал об участии игрока в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3 — счет первой встречи).
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