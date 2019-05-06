Футбол
Мохамед Салах пропустит матч против «Барселоны»Еженедельник Футбол 07:16
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп кратко сообщил о состоянии нападающего Мохамеда Салаха. Он также рассказал об участии игрока в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3 — счет первой встречи).
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Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США
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Обновлено в 22:46
Политика
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 22:46
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира - Россия - Европа - Вселенная - 2019".
Обновлено в 10:17
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 22:59
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
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Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
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В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию
Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено в 22:38
Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
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Авто
Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC
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Обновлено в 10:04
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено в 19:51
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АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сотрудники «Аэрофлота» и «Шереметьево» не смеялись над пожаром SSJ-100 на видео
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Генпрокурор заявил о пяти жертвах протестов в Венесуэле
Обновлено в 22:55