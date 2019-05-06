Футбол
«Барселона» пожелала здоровья СалахуЕвро-футбол.ру 08:49
"Барселона" пожелала здоровья нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В понедельник на пресс-конференции наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что Салах не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов из-за сотрясения мозга.
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«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 12:38
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Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
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«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
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Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
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Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес
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Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
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Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
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Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
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Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине
В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
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