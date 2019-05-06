«Барселона» пожелала здоровья СалахуЕвро-футбол.ру 08:49

"Барселона" пожелала здоровья нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В понедельник на пресс-конференции наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что Салах не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов из-за сотрясения мозга.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

Происшествия Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Здоровье Вероника Скворцова высоко оценила здравоохранение области Первыми в России донские медики стали использовать выездную форму оказания специализированной медицинской помощи: с 2005 года в Ростовской области работает «клиника на колесах» — передвижной диабет-модуль.

Политика На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Кино Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.

Шоу-бизнес Принц Гарри прокомментировал рождение сына Сегодня 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. У герцога и герцогини Сассекских родился мальчик.

Кино Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Происшествия Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.