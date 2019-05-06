Футбол

«Барселона» пожелала здоровья СалахуЕвро-футбол.ру 08:49

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
"Барселона" пожелала здоровья нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В понедельник на пресс-конференции наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что Салах не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов из-за сотрясения мозга.
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