«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»Газета.Ru 20:02

Каталонская "Барселона" заранее поздравила капитана Лионеля Месси, который имеет шанс в шестой раз в карьере получить "Золотую бутсу",передает "Советский спорт". На счету форварда сине-гранатовых 36 мячей в чемпионате Испании.

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

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