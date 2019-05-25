Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»Газета.Ru 20:02

Каталонская "Барселона" заранее поздравила капитана Лионеля Месси, который имеет шанс в шестой раз в карьере получить "Золотую бутсу",передает "Советский спорт". На счету форварда сине-гранатовых 36 мячей в чемпионате Испании.
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«Барселона» поздравила Месси с завоеванием «Золотой бутсы»

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"Эта бутса была созданы для победы!"

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Soccer.ru18:00

👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»

Sports.ru17:32
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Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин

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Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
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Эркка Вестерлунд: «Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов»

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Задержание и водворение в СИЗО полковника ФСБ Кирилла Черкалина, состоявшиеся в апреле, произошли после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
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Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
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Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

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Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
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Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
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Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.
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Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»

Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено 22 мая в 19:41
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В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
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Общество

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
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Происшествия

Около 30 заключенных погибли из-за беспорядков в изоляторе в Венесуэле

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Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
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Девятиклассник ударил депутата на последнем звонке в Марий Эл

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Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
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Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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