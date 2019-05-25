Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»Газета.Ru 20:02
Каталонская "Барселона" заранее поздравила капитана Лионеля Месси, который имеет шанс в шестой раз в карьере получить "Золотую бутсу",передает "Советский спорт". На счету форварда сине-гранатовых 36 мячей в чемпионате Испании.
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Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Обновлено в 20:27
Общество
Хищные вороны атакуют людей в центре Петербурга
Обновлено в 15:47
Энергетика
Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин
Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Хоккей
Эркка Вестерлунд: «Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов»
Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Экс-владелец банка «Югра» дал показания на полковника ФСБ
Задержание и водворение в СИЗО полковника ФСБ Кирилла Черкалина, состоявшиеся в апреле, произошли после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено в 08:58
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг
Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.
Обновлено в 17:00
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено 22 мая в 19:41
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
Оптовые цены на красную икру снизились более чем на 30%. Цена на красную игру в российских магазинах снизилась в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 21:21
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
Обновлено вчера в 14:42
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ
Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу
Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
Наука
Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение
Обновлено вчера в 17:43