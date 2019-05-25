Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»Газета.Ru 20:02
Каталонская "Барселона" заранее поздравила капитана Лионеля Месси, который имеет шанс в шестой раз в карьере получить "Золотую бутсу",передает "Советский спорт". На счету форварда сине-гранатовых 36 мячей в чемпионате Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
Обновлено в 13:39
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Футбол
Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила Уругваю
Украина делит с Нигерией первую строчку группы D. В параллельной встрече сборная Уругвая победила Норвегию со счетом 2:1. Мячи в этой встрече забили Нуньес Дарвин, Хинелья Франсиско и Брайан Родригес, а в составе норвежцев отличился Кристиан Борхгревинк.
Обновлено в 16:23
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Неизвестные избили мужчину и отобрали мотоцикл в Москве
Неизвестные отобрали у мужчины мотоцикл марки Yamaha, затем погрузили его в грузовой Volkswagen и скрылись.
Обновлено в 17:55
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ
Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
Обновлено в 17:00
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
Общество
NYT: данные сотен миллионов клиентов страховой компании в США были в открытом доступе
По меньшей мере 885 млн записей клиентов американской страховой компании First American Financial Corporation находились в открытом доступе.
Обновлено в 22:14
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Россия и Белоруссия определились с очисткой нефтепровода
Россия и Белоруссия определились с очисткой нефтепровода Россия согласовала с Белоруссией очистку нефтепровода «Дружба», работа которого парализована уже месяц, от загрязненной хлорорганикой нефти.
Обновлено в 15:57
Интернет
Facebook в 2020 году запустит свою криптовалюту
Что еще известно: Впервые о создании новой криптовалюты Facebook стало известно в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:26
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Политика
Югорский депутат задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.
Обновлено в 06:30
Общество
Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах
Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
Обновлено в 12:20
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено в 10:29
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено в 19:52