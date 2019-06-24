Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияSportbox.RU 04:22
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Вашингтон
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Экономика
В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией
Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией
Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Андрей Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов
У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.
Обновлено в 05:00
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:40
Космос
Командование на МКС перешло от россиянина к россиянину
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Общество
Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Наука
Эксперимент с мышами показал, как температура в спальне влияет на сон
Нейробиологи из Университета Берна в Швейцарии сломали ген рецептора у мышей и наблюдали, как изменения температуры влияют на их состояние сна, демонстрируя, что мозг уделяет приоритетное внимание контролю температуры над сновидениями.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья
Вулкан Райкоке на одноименном острове Центральных Курил проснулся после почти столетнего затишья, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11