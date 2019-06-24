Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияМатч ТВ 04:22
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Наука
На Дальнем Востоке возросла концентрация пестицидов в морских животных
С 1990-х по 2000-е годы концентрация хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях мидий на Дальнем Востоке России выросла в десять раз.
Обновлено в 11:18
Спорт
Экс-глава ИААФ Диак предстанет перед судом
Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает AP.
Обновлено в 09:33
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Политика
Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку
Обновлено в 12:11
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана
США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
Сергей Лавров оценил ситуацию с протестами в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с протестами в Тбилиси.
Обновлено в 04:23
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Гаджеты
ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»
В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.
Обновлено в 08:15