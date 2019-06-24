Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияМатч ТВ 04:22

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.
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«Барселона» опубликовала видеоролик в честь дня рождения Месси

Советский спорт05:39

«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» опубликовала видео ко дню рождения Месси

Sport24.ru05:18

«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси

Газета.Ru05:50

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения: «Мы смотрели, как ты взрослеешь и скандировали твое имя»

Sports.ru07:09

«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

Чемпионат06:43

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Матч ТВ04:22

Месси исполнилось 32 года

Евро-футбол.ру02:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Обновлено в 10:47
Политика

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Наука

На Дальнем Востоке возросла концентрация пестицидов в морских животных

С 1990-х по 2000-е годы концентрация хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях мидий на Дальнем Востоке России выросла в десять раз.
Обновлено в 11:18
Спорт

Экс-глава ИААФ Диак предстанет перед судом

Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает AP.
Обновлено в 09:33
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP

Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Политика

Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку

Обновлено в 12:11
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Финансы

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика

Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Политика

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика

Сергей Лавров оценил ситуацию с протестами в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с протестами в Тбилиси.
Обновлено в 04:23
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Гаджеты

ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»

В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.
Обновлено в 08:15
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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