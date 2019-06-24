«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияМатч ТВ 04:22

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Политика Порошенко призвал украинцев спасти Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».

Наука На Дальнем Востоке возросла концентрация пестицидов в морских животных С 1990-х по 2000-е годы концентрация хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях мидий на Дальнем Востоке России выросла в десять раз.

Спорт Экс-глава ИААФ Диак предстанет перед судом Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает AP.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Авто На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Происшествия Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Финансы Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Политика Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Политика Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Происшествия Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Политика Сергей Лавров оценил ситуацию с протестами в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с протестами в Тбилиси.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».