Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияSportbox.RU 04:22
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Футбол
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
В Крыму врачам выдадут газовые баллончики и шокеры
В Крыму с июля планируют закупить газовые баллончики и шокеры для врачей скорой помощи Минздрав собирается выделить деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.
Обновлено в 08:54
Политика
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует отстранения от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и обратилась по этому поводу в регламентный комитет, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Стоит заметить, что последний экземпляр Mini John Works GP был произведен в 2012 году.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика
Кремль оценил новые санкции США против Ирана
Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии
В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры в Россию
Авиасообщение между Россией и Египтом было отменено после катастрофы 31 октября 2015 года на Синайском полуострове.
Обновлено в 07:41
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Общество
Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России
Обновлено в 08:57
Политика
Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии
В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55