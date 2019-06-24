Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рожденияSportbox.RU 04:22

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием. В эти дни футболист в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Месси выступает в первой команде «Барселоны» с 2003 года.
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«Барселона» опубликовала видеоролик в честь дня рождения Месси

Советский спорт05:39

«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» опубликовала видео ко дню рождения Месси

Sport24.ru05:18

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Матч ТВ04:22

«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси

Газета.Ru05:50

«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

Чемпионат06:43

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения: «Мы смотрели, как ты взрослеешь и скандировали твое имя»

Sports.ru07:09

Месси исполнилось 32 года

Евро-футбол.ру02:45
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Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Футбол

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

В Крыму врачам выдадут газовые баллончики и шокеры

В Крыму с июля планируют закупить газовые баллончики и шокеры для врачей скорой помощи Минздрав собирается выделить деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.
Обновлено в 08:54
Политика

Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует отстранения от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и обратилась по этому поводу в регламентный комитет, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 09:44
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Обновлено в 08:46
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество

Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Авто

На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP

Стоит заметить, что последний экземпляр Mini John Works GP был произведен в 2012 году.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»

Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Политика

Украинских силовиков затравили за танец под песню «Офицеры, россияне»

Обновлено в 08:25
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Футбол

Глушаков ищет работу через инстаграм

Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика

Кремль оценил новые санкции США против Ирана

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии

В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Транспорт

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг

В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Культура

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Наука

Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!

В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры в Россию

Авиасообщение между Россией и Египтом было отменено после катастрофы 31 октября 2015 года на Синайском полуострове.
Обновлено в 07:41
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совфеде

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Общество

Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России

Обновлено в 08:57
Политика

Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии

В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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