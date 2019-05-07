«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 20:45

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

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