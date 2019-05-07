Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 20:45

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
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