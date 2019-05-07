Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 16:56

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане дома одолели "Барселону" - 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум. В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как «Ливерпуль» разорвал «Барселону» - 4:0: все голы матча 1/2 финал ЛЧ. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:13

«Барселона» после разгромного поражения отправила «Ливерпулю» сообщение в одно слово

Матч ТВвчера в 20:08

Невозможный «Ливерпуль»

Коммерсантъвчера в 17:34

«Барселона» в 6-й раз пропустила 4 гола в еврокубковом матче

Sports.ruвчера в 23:54

Клуб из Испании не сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года

Советский спортвчера в 23:17

Самые потрясающие камбэки в истории Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 21:01

Луис Суарес: «Настало время самокритики в „Барселоне“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:21, Ашберн

Никогда не сдавайся. «Ливерпуль» обыграл «Барселону» 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов

КП - Беларусьвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Футбол

Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Наука

Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Дочь Хита Леджера резко выросла и располнела

13-летняя Матильда выглядит старше своего возраста. Дочь Хита Леджера и Мишель Уильямс редко появляется на публике.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Футбол

«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон

Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ

Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Политика

В России запретят одноразовую посуду из пластика

Напомним, Евросоюз заявил, что готовит запрет на продажу посуды из пластика к 2021 году.
Обновлено 06 мая в 22:52
Армия и оружие

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

США отправят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс сообщил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа в июне ВМС США направят в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Вице-премьер Украины обсудила санкции против РФ с американским сенатором

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый обсудили с сенатором-республиканцем Сюзан Коллинз санкции против России, сообщило во вторник украинское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью.
Обновлено вчера в 21:43
Хоккей

В Западной конференции НХЛ определился первый полуфиналист Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду в седьмом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Даллас Старз» и вышел в финал Западной конференции.
Обновлено в 00:04
Наука

Оказалось, что ядовитые газы выделяются из отходов сульфидных месторождений даже при низких температурах

Обновлено вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное