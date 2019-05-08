Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с попаданием в финал ЛЧРоссийская газета 03:19
Минувший вечер подарил любителям футбола поистине незабываемые эмоции: в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который уже вошел в историю, "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0. Благодаря этому "красные" пробились в финал.
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Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
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Обновлено в 05:35
Происшествия
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Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
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Обновлено в 07:22
Экономика
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Обновлено вчера в 22:00
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Франция выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном
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Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Происшествия
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Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
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Обновлено в 05:28
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
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Обновлено в 07:33
Политика
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Шоу-бизнес
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
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Обновлено вчера в 17:08
Общество
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Транспорт
Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая
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Обновлено в 05:37
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Обновлено в 07:10
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
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Обновлено в 05:27
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25