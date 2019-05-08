«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с попаданием в финал ЛЧРоссийская газета 03:19

Минувший вечер подарил любителям футбола поистине незабываемые эмоции: в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который уже вошел в историю, "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0. Благодаря этому "красные" пробились в финал.

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с попаданием в финал ЛЧ

Общество Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.

Шоу-бизнес Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Происшествия Полицейский покончил с собой в центре Москвы В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Финансы ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики.

Происшествия Суд признал Мамаева и Кокорина виновными Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.

ЖКХ Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Общество Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию» «Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

Политика Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100 Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.

Политика Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.

Происшествия В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.

Экономика МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).

Политика Франция выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Происшествия В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с сотней крыс Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.

Происшествия Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.

Происшествия Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.

Политика Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.

Шоу-бизнес Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Транспорт Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщается на сайте «Московский паркинг».

Общество Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».