Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с попаданием в финал ЛЧРоссийская газета 03:19

Аякс — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Минувший вечер подарил любителям футбола поистине незабываемые эмоции: в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который уже вошел в историю, "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0. Благодаря этому "красные" пробились в финал.
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