«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионовГазета.Ru 20:45

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

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Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

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