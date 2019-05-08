Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионовLenta.ru вчера в 19:09

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" стал вторым английским клубом после "Манчестер Юнайтед", которому удалось выйти в финал два раза подряд и третьим в истории Лиги чемпионов, которому удалось преодолеть полуфинальную стадию после крупного поражения в первой встрече.
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