«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионовLenta.ru вчера в 19:09

"Ливерпуль" стал вторым английским клубом после "Манчестер Юнайтед", которому удалось выйти в финал два раза подряд и третьим в истории Лиги чемпионов, которому удалось преодолеть полуфинальную стадию после крупного поражения в первой встрече.

Происшествия Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Происшествия Полутораметровую авиабомбу нашли в садоводстве в Ленобласти В садоводстве около поселка Ропшино нашли неразорвавшуюся полутораметровую авиабомбу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Экономика Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента.

Экономика Годовая прибыль Toyota упала почти на четверть Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota по итогам 2019 финансового года (завершился 19 марта 2019 года) составила 1,8 трлн иен ($17,1 млрд), сообщает компания.

Общество Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Общество В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

Армия и оружие Украина повысила зарплаты военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Технологии Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Футбол «Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.

Происшествия Ребенок решил повторить клип рэпера и погиб Франклин вместе со своими старшими сестрами 11 и 14 лет устроили пожар около своего дома в Санто-Доминго, решив повторить сцену из клипа рэпера, однако оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Происшествия Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.

Происшествия Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.