Футбол

«Барселона» повторила рекорд по количеству матчей без поражений в ЛЧ
Газета.Ru
вчера в 23:20

Каталонская "Барселона" повторила рекорд по количеству матчей без поражений на своем стадионе в Лиге чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" каталонская команда провела на домашнем стадионе "Камп Ноу".
Газета.Ruвчера в 23:20

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Очередной рекорд «Барселоны»: испанский гранд не проигрывает в ЛЧ уже 29 матчей

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Стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежал каталонскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее уже тогда его называли «Камп Ноу». Официально своё нынешнее название он получил в 2000 году после игры против клуба «Реал Мадрид».
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