Испанский футбольный клуб "Барселона" потратил на трансферы больше всех среди европейских клубов за последние 5 лет - €1,08 млрд. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на голландский журнал Voetbal International.

«Барселона» потратила на трансферы более €1 млрд за пять лет

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