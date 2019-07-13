Футбол
«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферыГазета.Ru 17:30
Каталонская "Барселона" за последние пять лет потратила больше миллиарда евро на трансферы, сообщает Voetbal International. За последнюю пятилетку, по информации источника. каталонцы отдали за футболистов €1,08 млрд. Только в этом сезоне "Барселона" отдала на трансферы €233 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:46, Вашингтон
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Диетолог назвал пять действий для эффективного похудения
Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено в 19:55
Технологии
Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки
По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
Обновлено в 13:56
Футбол
Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Технологии
Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России
Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено в 08:43
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Региональный Минздрав рассказал, как правильно загорать
В Подмосковье стоит пока совсем не летняя погода, но пресс-служба регионального Минздрава все равно подготовила напутствия для всех, про любит принимать солнечные ванны.
Обновлено в 11:25
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Технологии
Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%
Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Авто
В России разработали дизайн-проект вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Отмечается, что продукт ориентирован в первую очередь на VIP-клиентов.
Обновлено в 20:29
Общество
Американская компания J&J протестирует вакцину против ВИЧ
Компания Johnson&Johnson из Соединенных Штатов в скором времени протестирует вакцину против вируса иммунодефицита человека.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы (МПС) не покинут рынок России из-за нового законопроекта.
Обновлено в 06:01
Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 22:21
Общество
Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции
Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.
Обновлено в 21:23
Общество
Названы сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено 10 июля в 21:24
Музыка
Дебютный клип дочери Алсу привел в восторг поклонников
Поклонники с восторгом приняли работу юной певицы.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован
Несмотря на высокую температуру внутри здания и сильное задымление, пожарным удалось потушить возгорание в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:53