Футбол
«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферыГазета.Ru вчера в 17:30
Каталонская "Барселона" за последние пять лет потратила больше миллиарда евро на трансферы, сообщает Voetbal International. За последнюю пятилетку, по информации источника. каталонцы отдали за футболистов €1,08 млрд. Только в этом сезоне "Барселона" отдала на трансферы €233 млн.
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«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
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