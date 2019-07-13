Футбол

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферыГазета.Ru вчера в 17:30

Каталонская "Барселона" за последние пять лет потратила больше миллиарда евро на трансферы, сообщает Voetbal International. За последнюю пятилетку, по информации источника. каталонцы отдали за футболистов €1,08 млрд. Только в этом сезоне "Барселона" отдала на трансферы €233 млн.
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«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы за последние 5 лет

Sport24.ruвчера в 17:04

«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет, «Сити» – 996 млн, «МЮ» – 890 млн

Sports.ruвчера в 17:46

Трансфер Гризмана уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Sportbox.RUвчера в 18:26

Трансфер Гризмана уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Матч ТВвчера в 18:26

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

Газета.Ruвчера в 17:30

«Барселона» вышла на 1-е место по затратам на трансферы за последние 5 лет

Чемпионатвчера в 17:25
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В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Генеральный менеджер "Нью-Йорк Рейнджер" Джефф Гортон рассказал о том, как проходили переговоры клуба и российского форварда Артемия Панарина.
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Транспорт

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Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
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Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

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Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию

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В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей из детского оздоровительного лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
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Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

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Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
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При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
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Обновлено вчера в 17:09
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На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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