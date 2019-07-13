Каталонская "Барселона" за последние пять лет потратила больше миллиарда евро на трансферы, сообщает Voetbal International. За последнюю пятилетку, по информации источника. каталонцы отдали за футболистов €1,08 млрд. Только в этом сезоне "Барселона" отдала на трансферы €233 млн.

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

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