Футбол

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферыГазета.Ru вчера в 17:30

Каталонская "Барселона" за последние пять лет потратила больше миллиарда евро на трансферы, сообщает Voetbal International. За последнюю пятилетку, по информации источника. каталонцы отдали за футболистов €1,08 млрд. Только в этом сезоне "Барселона" отдала на трансферы €233 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы за последние 5 лет

Sport24.ruвчера в 17:04

«Барселона» – лидер по тратам на трансферы за последние пять лет после перехода Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

Газета.Ruвчера в 17:30

Трансфер Гризмана уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Матч ТВвчера в 18:26

«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет, «Сити» – 996 млн, «МЮ» – 890 млн

Sports.ruвчера в 17:46

Трансфер Гризманна уже вывел «Барселону» на первое место. Пока в топе по затратам за последние 5 лет

Sportbox.RUвчера в 18:26

«Барселона» вышла на 1-е место по затратам на трансферы за последние 5 лет

Чемпионатвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:50, Вашингтон
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ

Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Обновлено в 04:08
Футбол

Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол

Обновлено в 04:33
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Канаде спасли кита, который запутался в рыболовных сетях

После спасения канадские спасатели продолжили искать еще двух полярных китов, запутавшихся в сетях.
Обновлено в 03:49
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

Криминальные хитросплетения: в семействе Ющенко нашлась пособница исторического молдавского преступления

Недавно была обнародован отчет американской компании «Kroll», которая, в рамках расследования данного преступления, смогла отследить путь более чем 30 миллионов долларов.
Обновлено в 04:26
Наука

Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, который пытался остановить драку около развлекательного заведения в Уфе и получил телесные повреждения, говорится в распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии сообщении.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Авто

Назван ТОП-5 немецких среднеразмерных кроссоверов

Обновлено в 01:00
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова поведала о своем турбо-режиме

Обновлено вчера в 02:20
Футбол

СМИ: «Тамбов» усилится полузащитником белорусского «Арсенала»

Российский полузащитник Джамшед Максумов покинул дзержинский «Арсенал».
Обновлено в 04:13
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходится среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное