Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» потеряла очки в матче с «Осасуной»

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
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В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
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