Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» потеряла очки в матче с «Осасуной»

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
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Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
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ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
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Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
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23-летняя футболистка подмосковной команды скончалась от остановки сердца

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Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии

США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
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Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей

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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
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Сироткин отреагировал на смерть Юбера

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СМИ: «Сампдория» отказалась продавать Габбьядини в «Динамо» за 12 млн евро

Итальянский футбольный клуб "Сампдория" отклонил предложение московского "Динамо" в размере 12 миллионов евро за нападающего Маноло Габбьядини, сообщается на официальном сайте журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
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Момент убийства одесского стрелка сняли на видео

Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
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Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург

Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
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Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж

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Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Белгородской области.
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Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
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