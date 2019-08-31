«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» потеряла очки в матче с «Осасуной»

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