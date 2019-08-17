Футбол
«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»Газета.Ru 03:04
Первый матч нового сезона в испанской Примере получился на славу. "Атлетик" в родных стенах является опасным соперником для любого клуба, что еще раз подтвердил пятничным вечером в поединке против "Барселоны" — чемпион страны уступил баскам со счетом 0:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Иньяки Уильямс: «Хочу, чтобы Адурис попрощался с футболом, забив как можно больше голов»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Власти Гибралтара объяснили освобождение иранского танкера
Напомним, Гибралтар в четверг освободил задержанный летом иранский танкер Grace 1, ранее руководство страны освободило из-под стражи капитана и трех членов экипажа судна.
Обновлено 15 августа в 11:23
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Маме больного ребенка грозит уголовное дело из-за импортного лекарства
В Москве в отношении мамы больного ребенка возбудили уголовное дело из-за заказанных за границей лекарств.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено 15 августа в 01:29
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом из-за пропуска
Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем решил судиться с Белым домом.
Обновлено в 03:27
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Новая украинская администрация очень быстро вырождается в Хлестакова, сочиняющего на ходу "сорок тысяч одних курьеров" (которые в реальности окажутся тремя-четырьмя угрюмыми нацистами и десятком не слишком вменяемых "протестантов", которых еще в заповедные времена называли демшизой).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Авто
Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России
По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 02:36
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Футбол
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям «желтой прессы»
Дарья Мороз показала в своем Instagram-аккаунте неприличный жест представителям "желтой прессы".
Обновлено в 02:25