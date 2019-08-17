Первый матч нового сезона в испанской Примере получился на славу. "Атлетик" в родных стенах является опасным соперником для любого клуба, что еще раз подтвердил пятничным вечером в поединке против "Барселоны" — чемпион страны уступил баскам со счетом 0:1.

«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»

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