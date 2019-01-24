Футбол
«Барселона» потерпела поражение от «Севильи», Промес отдал голевой пасSoccer.ru вчера в 17:23
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Пабло Сарабия
|58′
|63′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
|63′
Малком
Филиппе Коутиньо
Пабло Сарабия
Франко Васкес
|67′
Хесус Навас
Андре Силва
|71′
Серхи Гомес
|74′
Виссам Бен-Йеддер
|76′
|80′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
|84′
Жорди Альба
Серхио Эскудеро
Гильерме Арана
|88′
Севилья
Расстановка 3‑4‑3
13
Сориано
25
Меркадо
4
Кьер
3
Гомес
12
Силва
5
Амаду
10
Банега
23
Арана
9
Бен-Йеддер
22
Васкес
21
Промес
13
Силлесен
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
4
Ракитич
8
Артур
21
Аленья
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" проиграла "Севилье" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Ответная встреча состоится 30 января в столице Каталонии. Голевой передачей отметился бывший игрок "Спартака" Квинси Промес.
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«Севилья» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка Испании
Sport24.ruвчера в 19:06
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