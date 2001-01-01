Футбол
«Барселона» поставила условия Малкому по трансферу в другой клубProstoProSport 02:58
По слухам, Малком может стать частью сделки по трансферу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец перешел в каталонский клуб летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро. За это время он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две голевых передачи.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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