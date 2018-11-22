Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия
Sport24.ru
04:49

«Барселона» по-прежнему заинтересована в возвращении нападающего Неймара из «ПСЖ». Однако в каталонском клубе хотят, чтобы бразильский форвард выполнил ряд условий.
Sport24.ru04:49

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СМИ: «Барселона» готова вернуть Неймара, если тот признает, что несчастлив в «ПСЖ»

Советский спорт04:13

Карлес Аленья: «Были бы рады возвращению Неймара. Он сделает „Барсу“ сильнее»

Sports.ru07:32

Неймар может вернуться из «ПСЖ» в Барселону

Чемпионат05:30

Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»

Матч ТВ03:18

Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»

Sportbox.RU03:18

«Барселона» поставила Неймару три условия

Sport24.ru04:49

СМИ: «Барселона» требует от Неймара самостоятельных шагов для возвращения

Спорт-Экспресс03:32
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Футбол

ЦСКА отправился в Грозный с Фернандесом, но без Дзагоева и Сигурдссона

Обновлено в 08:33
Футбол

«Спартак» намерен расстаться с нападающим Луисом Адриано

Московский «Спартак» намерен расстаться с бразильским нападающим Луисом Адриано. Об это 22 ноября сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:00
Футбол

Юрий Лодыгин получил травму и выбыл из строя до конца года

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин выбыл из строя до конца года из-за травмы, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 08:34
Футбол

Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 06:50
Футбол

Златан Ибрагимович: «„Ювентус“ сделал меня машиной»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о том, как он формировался как игрок в составе "Ювентуса".
Обновлено в 08:13
Футбол

«Ювентус» нацелился на хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может зимой оказаться в итальянской Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Обновлено в 07:55
Футбол

Леонид Федун встретился с «Фратрией»

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" во вторник провело встречу с крупнейшим объединением болельщиков "красно-белых" "Фратрия", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:28
Футбол

Госдума разрешит иностранцам въезд в Россию без визы на Евро-2020

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранным гражданам права на въезд в страну без оформления виз для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 08:27
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем может возглавить одну из национальных команд.
Обновлено в 07:36
Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:55
Футбол

Сборники «Анжи» прибыли в расположение команды

Обновлено в 06:27
Футбол

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.
Обновлено в 04:01
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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