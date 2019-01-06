Футбол
Как сообщает La Vanguardia, китайский клуб заплатит за 30-летнего бразильца 50 миллионов евро, которые прописаны в арендном договоре между клубами. С июля игрок играет в Китае на правах аренды. Отметим, что в 2017 году Паулинью перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" за 40 миллионов евро.
Спорт-Экспрессвчера в 21:38
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Политика
Глава NASA отозвал приглашение Рогозину
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.
Обновлено в 01:43
Политика
Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США
По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика
Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Обновлено в 03:47
Авто
ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО
Говоря о коэффициенте мощности, господин Табаков отметил, что изменения «произойдут, видимо, уже в 2021 году».
Обновлено в 03:17
Хоккей
Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Граната взорвалась в жилом доме в Мариуполе
По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалась граната. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Обновлено в 02:28
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
Обновлено вчера в 20:59
Космос
Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС
Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
Происшествия
На Приобском месторождении нефти в ХМАО произошел пожар
Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Хоккей
Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Россияне смогут регистрировать машины в автосалонах
В России уже с 2019 году жители смогут регистрировать новые машины в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД.
Обновлено в 03:48
Политика
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов»
Обновлено в 03:30
Религия
6 января православные отметят Рождественский сочельник
Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот
Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено вчера в 12:55
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 02:38