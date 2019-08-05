Футбол
«Барселона» получит процент от следующего трансфера МалкомаЕвро-футбол.ру 07:11
"Барселона" получит процент от следующей продажи нападающего "Зенита" Малкома, сообщает Mundo Deportivo.
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Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии
В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено 01 августа в 03:30
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
НАТО решило усмирить Россию в Арктике
Чтобы избежать вооруженных столкновений, НАТО предложило возобновить взаимодействие с Россией и сформировать общие правила поведения вооруженных сил.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00