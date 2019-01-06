Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» намерен выкупить у «Барселоны» права на бразильского полузащитника Паулиньо, сообщает La Vanguardia. По информации источника, китайский клуб готов заплатить за футболиста € 50 млн, прописанных в арендном соглашении между командами.
Чемпионат02:04
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Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Политика
NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США
Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено в 04:30
Экономика
В России появится новая система контроля качества бензина
В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Общество
Король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
Обновлено в 06:42
Политика
Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Обновлено в 03:27
Космос
Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС
Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика
Эрдоган планирует посетить Россию в январе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе нанести визит в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Эрдогана.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Тюмени в батутном парке погибла девушка
Обновлено в 07:03
Политика
Названы последствия отмены визита Рогозина в США
«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика
Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ
Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи
Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
В Воронежской области создана особая экономическая зона
В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
Обновлено в 05:17
Политика
Глава МИД ФРГ заявил, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России
"Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", — подчеркнул Маас.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Космос
В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска
Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.
Обновлено в 05:03
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Политика
Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости
Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 01:29
Происшествия
Десять человек получили ранения в ДТП на Ставрополье
В аварии пострадали десять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, все госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Азербайджана.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Спорт
Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов
Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».
Обновлено в 05:04
Происшествия
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть
Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.
Обновлено в 02:05
Политика
УПЦ отказалась проводить службы совместно с «новой церковью» Украины
УПЦ отказалась проводить религиозные службы совместно с «новой церковью» Украины.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08