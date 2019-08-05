Футбол

«Барселона» получит процент от следующего трансфера МалкомаЕвро-футбол.ру 07:11

"Барселона" получит процент от следующей продажи нападающего "Зенита" Малкома, сообщает Mundo Deportivo.
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«Барселона» получит 7,5% суммы будущей возможной продажи «Зенитом» Малкома

Чемпионат07:15

«Барселона» получит от «Зенита» 7,5% от суммы последующего трансфера Малкома

Sports.ru06:13

Источник: «Барселона» получит 7,5 процента от следующего трансфера Малкома

Спорт-Экспресс04:25

«Барселона» получит дополнительно 7,5% от перепродажи Малкома «Зенитом»

Sport24.ru03:58

СМИ: «Барселона» получит процент от следующей продажи Малкома

Матч ТВ05:50

«Барселона» получит 7,5 процентов с перепродажи Малкома в «Зенит»

Газета.Ru06:37

«Барселона» получит процент от следующего трансфера Малкома

Евро-футбол.ру07:11
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