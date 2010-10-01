Футбол
Вести.Ru«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Представители "Барселоны" не смогли договориться со своими коллегами из французского "Пари Сен-Жермен" по покупке бразильского нападающего Неймара. Каталонцы сделали парижанам предложение в размере 170 миллионов евро, но эта сумма оказалась недостаточной для "ПСЖ".
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L’Equipe: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара. Дембеле отказывается быть частью сделки
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