Футбол

Вести.RuВести.Ru«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара

Представители "Барселоны" не смогли договориться со своими коллегами из французского "Пари Сен-Жермен" по покупке бразильского нападающего Неймара. Каталонцы сделали парижанам предложение в размере 170 миллионов евро, но эта сумма оказалась недостаточной для "ПСЖ".
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СМИ: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Sportbox.RU01:27

RMC: «ПСЖ» готов только продать Неймара. «Барса» хочет включить в сделку игроков

Sports.ru02:41

СМИ: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Матч ТВ01:27

«Барселона» не намерена приобретать Неймара без включения в сделку других игроков

Спорт-Экспресс03:51

Источник: «ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу Неймара

Чемпионатвчера в 19:28

СМИ узнали об отказе ПСЖ продать Неймара в «Барселону» за €170 млн

РБК27 августа в 13:19

Sport.es: «ПСЖ» отклонил 170-миллионное предложение «Барселоны» по Неймару

Бомбардир.ру27 августа в 12:16
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