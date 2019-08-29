Футбол
Вести.Ru«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Представители "Барселоны" не смогли договориться со своими коллегами из французского "Пари Сен-Жермен" по покупке бразильского нападающего Неймара. Каталонцы сделали парижанам предложение в размере 170 миллионов евро, но эта сумма оказалась недостаточной для "ПСЖ".
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Sport.es: «ПСЖ» отклонил 170-миллионное предложение «Барселоны» по Неймару
Бомбардир.ру27 августа в 12:16
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Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
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В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
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РБК вчера в 15:38
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
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Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
РБК вчера в 17:36
Политика
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Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
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Росстат посчитал число россиян на начало года
Согласно статистике, женщин в России проживает на 10 миллионов человек больше чем мужчин: 78,7 млн и 68,1 млн соответственно.
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"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
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Заб.Ру 07:35
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
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Иглы для тату оставляют под кожей вредные металлические частицы
МИР 24 вчера в 20:13
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
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