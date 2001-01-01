Футбол

«Барселона» покупает вратаря «Бетиса» за 35 млн евроSoccer.ru 01:42

Сумма трансфера составит 35 млн евро. О переходе официально должны объявить после финала Кубка Испании (25 мая).
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СМИ: «Барселона» купит вратаря «Бетиса» за 35 миллионов евро

Sportbox.RU06:22

СМИ: «Барселона» купит вратаря «Бетиса» за 35 миллионов евро

Матч ТВ06:22

«Барселона» подпишет вратаря «Бетиса» Пау Лопеса за 35 млн евро

Sports.ru04:13

«Барселона» купит вратаря «Бетиса» за 35 млн евро на замену Силлессену

Нева Спорт02:36

«Барселона» покупает вратаря «Бетиса» за 35 млн евро

Soccer.ru01:42

«Барселона» хочет купить голкипера «Бетиса»

Евро-футбол.ру05:22

Sport.es: «Барселона» заменит Силлессена вратарем «Бетиса»

Бомбардир.ру02:28
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Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено 08 мая в 00:11
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
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Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Кино

Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 06:44
Культура

В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Путешествия

Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана

Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Авто

Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более

По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Саша Плющенко рассказал о своем «несчастливом детстве»

«Немного о моём «несчастливом детстве»: играю в игрушки 2-3 часа в день дома, а также между тренировками», - так Яна подписала видео с сыном.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Политика

ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости

Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".
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Политика

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

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Происшествия

14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»

Обновлено вчера в 08:03
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В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
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Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом

Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
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Сборная Швеции рассчитывает на приезд Ландескога

Сборная Швеции надеется на приезд нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога на чемпионат мира, информирует HockeyNews.se.
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Испанский футболист, вратарь клуба «Реал Бетис» и сборной Испании.
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