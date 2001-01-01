Футбол
«Барселона» покупает вратаря «Бетиса» за 35 млн евроSoccer.ru 01:42
Сумма трансфера составит 35 млн евро. О переходе официально должны объявить после финала Кубка Испании (25 мая).
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Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено 08 мая в 00:11
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 06:44
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Путешествия
Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана
Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Авто
Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более
По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Саша Плющенко рассказал о своем «несчастливом детстве»
«Немного о моём «несчастливом детстве»: играю в игрушки 2-3 часа в день дома, а также между тренировками», - так Яна подписала видео с сыном.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Политика
ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости
Донецкая и Луганская народные республики отмечают пятилетие независимости, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом
Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия
14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания
В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом
Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей
Сборная Швеции рассчитывает на приезд Ландескога
Сборная Швеции надеется на приезд нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога на чемпионат мира, информирует HockeyNews.se.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним
Обновлено в 03:02