Футбол
«Барселона» покупает де Йонга за 75 млн евроЕвро-футбол.ру 00:59
За трансфер 21-летнего голландца "сине-гранатовые" заплатят 75 миллионов евро. В текущем сезоне де Йонг провел 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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Переход в «Барселону» сделает Де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории
Sport24.ruвчера в 19:12
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