Футбол

«Барселона» покупает де Йонга за 75 млн евроЕвро-футбол.ру 00:59

За трансфер 21-летнего голландца "сине-гранатовые" заплатят 75 миллионов евро. В текущем сезоне де Йонг провел 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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Переход в «Барселону» сделает Де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

Sport24.ruвчера в 19:12

«Барселона» покупает де Йонга за 75 млн евро

Евро-футбол.ру00:59

Френки Де Йонг может стать самым дорогим голландским футболистом в истории. «Барселона» готовит супертрансфер

Матч ТВвчера в 20:46

Radio Catalunya: де Йонг выбрал «Барселону», каталонцы заплатят «Аяксу» более 75 млн евро

Sports.ru04:08

Ф. де Йонг в ближайшее время должен подписать контракт с «Барселоной»

Чемпионатвчера в 18:41

Источник: Де Йонг выбрал «Барселону»

Soccer.ruвчера в 20:50

СМИ: де Йонг близок к переходу в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс20 января в 15:22
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Авто

«Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 02:01
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Авто

Процесс создания лимузина Aurus показали на видео

Министерство промышленности и торговли РФ на своей странице в Youtube опубликовало видео, в котором обнародовало процесс создания российского автомобиля класса «люкс» семейства Aurus.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Сети появилось видео драки Богомолова и Виторгана из-за Собчак

В Сети появилось видео с камеры наблюдения заведения, которая зафиксировала драку Виторгана и Богомолова.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Происшествия

СКР предъявил жителю Сургута обвинение в угоне самолета

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему жителю Сургута Павлу Шаповалову.
Обновлено в 02:44
Общество

Avito обвиняет «Авто.ру» в краже объявлений

Сервис Avito обвиняет сайт «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», в краже объявлений о продаже автомобилей.
Обновлено в 01:40
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Общество

В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал

Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях.
Обновлено 21 января в 02:14
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Футбол

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Флагман Lenovo стал самым мощным Android-смартфоном по версии AnTuTu

Судя по результатам тестирования, опубликованным в бенчмарке AnTuTu, самым мощным Android-смартфоном в настоящий момент является аппарат Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Авто

Maserati Levante получил спецверсию Vulcano

Компания Maserati представила спецверсию кроссовера Levante — исполнение Vulcano, которое выпустят тиражом 150 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников

Обновлено в 01:50
Общество

Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

Обновлено в 00:26
Авто

Mitsubishi привезёт в Россию 7-местный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

В связи с установившимися в ряде российских регионов отрицательными температурами специалисты Роспотребнадзора дали жителям страны рекомендации относительно того, как избежать переохлаждения и обморожения.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Дагестане два человека пострадали при взрыве бытового газа

Пострадавших отвезли в больницу с ожогами второй-третьей степени.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Общество

Свидетель обвинения обналичил для «Седьмой студии» 25 миллионов рублей

На процессе по делу «Седьмой студии» свидетель Синельников по просьбе прокурора "сориентировал суд" и предположил, что за период сотрудничества с "7 студией" (с ноября 2011 до 2014 год) им была обналичена сумма в 25 миллионов рублей.
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Мосгорсуд признал законным заочный арест Уильяма Браудера

Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС.
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Экономика

Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг

Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
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Барселона
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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