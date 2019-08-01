Футбол
«Барселона» подтвердила травму СуаресаСоветский спорт 05:46
Барселона сообщила на официальном сайте о том, что форвард Луис Суарес получил травму икроножной мышцы в матче первого тура примеры с Атлетиком (0:1) на стадионе Сан Мамес в Бильбао.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четверную основную камеру
Новый китайский смартфон Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере.
Обновлено вчера в 18:37
Кино
Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня
Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Футбол
Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку
В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».
Обновлено в 05:50
Общество
В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова
Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Футбол
Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира
«Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.
Обновлено в 05:11
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре
Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 04:16
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка
Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи
Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи Симона Юнусова считает, что экс-возлюбленная ее сына не умеет работать над отношениями.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Российские нефтяники заработали на санкциях США почти 1 млрд долларов
Американские санкции против нефтяных компаний Венесуэлы и Ирана привели к росту спроса на российскую нефть.
Обновлено вчера в 12:30