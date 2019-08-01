Футбол
«Барселона» подтвердила травму СуаресаСоветский спорт 05:46
Барселона сообщила на официальном сайте о том, что форвард Луис Суарес получил травму икроножной мышцы в матче первого тура примеры с Атлетиком (0:1) на стадионе Сан Мамес в Бильбао.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Обращение 19 политологов к российским властям раскритиковал их коллега
Обращение подписали его коллеги Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Георгий Сатаров и другие.
Обновлено в 07:09
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии.
Обновлено в 08:30
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Авто
Peugeot Partner и Citroen Berlingo покидают авторынок России
Peugeot Partner и Citroen Berlingo предлагались в нашей стране в пассажирской версии, а также в кузове фургон.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России
Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»
Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Тамбов» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
«Тамбов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Обновлено в 08:20
Происшествия
ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45