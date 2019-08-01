Футбол

«Барселона» подтвердила травму СуаресаСоветский спорт 05:46

Барселона сообщила на официальном сайте о том, что форвард Луис Суарес получил травму икроножной мышцы в матче первого тура примеры с Атлетиком (0:1) на стадионе Сан Мамес в Бильбао.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» рассказала о травме Суареса

Матч ТВ04:04

Стал известен диагноз травмированного Суареса

Sport.ru05:30

«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса

Чемпионат03:40

«Барселона» отчиталась по травме Суареса

Евро-футбол.ру04:17

Малком пропустит из-за травмы 3-4 недели

Soccer.ru07:59

«Барселона» рассказала о травме Суареса

Sportbox.RU04:04

«Барселона» назвала диагноз получившего травму Суареса в матче с «Атлетиком»

Спорт-Экспресс03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Обновлено в 06:10
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Происшествия

Командир, посадивший А321 на поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B

Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Обращение 19 политологов к российским властям раскритиковал их коллега

Обращение подписали его коллеги Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Георгий Сатаров и другие.
Обновлено в 07:09
Происшествия

СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321

Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета

Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии.
Обновлено в 08:30
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено в 06:15
Футбол

«Зенит» потерял Малкома и Дриусси

Обновлено в 07:55
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Авто

Peugeot Partner и Citroen Berlingo покидают авторынок России

Peugeot Partner и Citroen Berlingo предлагались в нашей стране в пассажирской версии, а также в кузове фургон.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Футбол

Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»

В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»

Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой

Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Футбол

«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего A321 выписали из больницы

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол

«Тамбов» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

«Тамбов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Обновлено в 08:20
Происшествия

ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное