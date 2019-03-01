Футбол
«Барселона» подшутила над Лукой МодричемЕженедельник Футбол 02:38
После ответного матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:0) каталонский клуб сделал любопытную запись. «Сине-гранатовые» подшутили над полузащитником «сливочных» Лукой Модричем.
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